Блажен, кто верует.

Три месяца. Ещё несколько дней, и с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ пройдёт ровно три месяца. За это время никакого внушительного прогресса со стороны украинских сил достигнуто не было, а лучшее, о чём смогли заявить в Киеве — это об установлении контроля над крошечным селом Работино, и даже это лишь полуправда. Тем не менее, в Белом доме в Вашингтоне продолжают изображать, будто наступление идёт по плану.

реклама

В частности, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сегодня в рамках брифинга заявил, что ВСУ «осуществляют постепенный прогресс» в рамках «контрнаступления». Также Кирби дополнил свой «отчёт» тем, что сражения распределены по многим участкам линии боевого соприкосновения, и на каждой из них эти сражения кровопролитны.

Стоит отметить и разбавить натужный оптимизм господина Кирби тем, что уже практически во всех имеющих значение западных СМИ с устрашающей частотой публикуются материалы, напоминающие о том, что время не на стороне Украины: каждый день ВСУ ослабевают, ВС РФ усиливаются, а коллективный Запад не способен предоставлять Киеву столько оружия, чтобы склонить чашу весов этого конфликта на украинскую сторону. И это мы