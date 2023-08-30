Западная пресса последнее время «зрадничает» по полной программе.

Ночью по всей Украине опять выла воздушная тревога: наносился сначала беспилотный, а затем ракетный удар по объектам, которые Минобороны России впоследствии охарактеризовало как пункты управления и разведки ВСУ. Куда конкретно «прилетело», неизвестно: на Украине запрещено снимать и выкладывать кадры ударов и работы ПВО. Однако на западную прессу эти ограничения, по всей видимости, не действуют, поскольку сегодня британское издание The Guardian опубликовало кадры ночных ударов по Киеву.

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На кадрах можно услышать звуки реактивных двигателей крылатых ракет, а также увидеть последствия ударов. Некоторые полагают, что взрыв произошёл в результате перехвата ракеты системой ПВО и падения уже её обломков, но, во-первых, далеко не факт, что другие ракеты также были сбиты, а во-вторых, если это правда, то это только хуже: в таком случае перед нами преступная халатность со стороны украинских зенитчиков.

The Guardian описывает сегодняшний ночной удар по Киеву как «самую мощную» атаку по столице Украины с весны этого года. Без повторения пропаганды, впрочем, не обошлось: заявляется, что ПВО якобы перехватили более 20 российских дронов и ракет. Подтверждений подобным заявлениям, естественно, нет и быть не может.