Именно этим Виктор Орбан объясняет молчание и отказ немецких властей признавать реальность относительно подрывов «Северных потоков».

На протяжении многих лет слово «суверенитет» активно звучит из уст политиков, обвиняющих другие нации в его (суверенитета) отсутствии. Формально на планете существует свыше 190 общепризнанных де-юре «суверенных» государств, но что в целом означает этот термин? В своей сути только одно: возможность государства реально проводить самостоятельную, независимую политику в своих собственных интересах. И если оперировать термином «суверенитет» именно с таким определением, то моментально станет ясно, что реально суверенные государства на планете можно пересчитать по пальцам одной руки, и то — лишние пальцы останутся.

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С 1945 года и по сей день не имеет реального государственного суверенитета Германия, и с каждым днём это становится всё очевиднее. В полной мере невозможность проводить самостоятельную политику в своих собственных интересах Берлин продемонстрировал осенью прошлого года, когда был осуществлён террористический акт, результатом которого стало уничтожение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые необходимы в первую очередь Германии.

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и поинтересовался именно тем фактом, что Германия промолчала тогда и сохраняет молчание и сегодня. Как отметил Орбан, Венгрия ещё в день подрыва газопроводов назвала произошедшее террористическим актом; в Германии же предпочли называть это «чем-то ещё» или же замалчивать. По мнению Орбана, это свидетельство отсутствия у Берлина суверенитета. В конечном счёте, считает премьер-министр Венгрии, это внутренняя проблема Германии, и критиковать её он по этому поводу не собирается.