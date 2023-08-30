А это, на минуточку, самое главное, что можно и нужно импортозаместить.

Одним из наиболее популярных терминов, которые звучат из уст российских политиков с 2014 года, когда страна впервые подверглась незаконным односторонним рестрикциям со стороны коллективного Запада, стало «импортозамещение». С тех пор в этом направлении удалось проделать колоссальный путь: были не просто восстановлены целые отрасли, но даже были созданы те отрасли, которых толком не существовало даже в советское время. Тем не менее, по многим пунктам пресловутое «импортозамещение», как бы это помягче выразиться, отстаёт от плана, и действий принимается явно недостаточно. И об этом сегодня в рамках профильного совещания заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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По словам Патрушева, в России постоянно поднимается вопрос о том, чтобы разрабатывать и производить непосредственно средства производства: станки, технологические установки, роботов, прочее ключевое производственное оборудование, которое до сих пор в значительной степени закупается за рубежом.

Отдельно Патрушев затронул тему производства судового оборудования и корабельных энергетических установок, что, учитывая текущий подъём как гражданского, так и военного судостроения в стране, должно решаться в первую очередь. Наиболее проблемным, добавил Патрушев, остаётся производство судовых дизельных двигательных установок; также необходимо решать проблемы с электроникой и приборостроением.