Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Патрушев признал, что в России имеются проблемы с импортозамещением средств производства
А это, на минуточку, самое главное, что можно и нужно импортозаместить.

реклама

Одним из наиболее популярных терминов, которые звучат из уст российских политиков с 2014 года, когда страна впервые подверглась незаконным односторонним рестрикциям со стороны коллективного Запада, стало «импортозамещение». С тех пор в этом направлении удалось проделать колоссальный путь: были не просто восстановлены целые отрасли, но даже были созданы те отрасли, которых толком не существовало даже в советское время. Тем не менее, по многим пунктам пресловутое «импортозамещение», как бы это помягче выразиться, отстаёт от плана, и действий принимается явно недостаточно. И об этом сегодня в рамках профильного совещания заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

реклама

По словам Патрушева, в России постоянно поднимается вопрос о том, чтобы разрабатывать и производить непосредственно средства производства: станки, технологические установки, роботов, прочее ключевое производственное оборудование, которое до сих пор в значительной степени закупается за рубежом.

Отдельно Патрушев затронул тему производства судового оборудования и корабельных энергетических установок, что, учитывая текущий подъём как гражданского, так и военного судостроения в стране, должно решаться в первую очередь. Наиболее проблемным, добавил Патрушев, остаётся производство судовых дизельных двигательных установок; также необходимо решать проблемы с электроникой и приборостроением.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Удар беспилотниками нанесён по аэропорту в Псковской области — глава региона
Названа цель сегодняшнего массированного ракетного удара ВС РФ по территории Украины
Глава Запорожской области опроверг взятие ВСУ села Работино и прорыв первой линии российской обороны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
182
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
67
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
31
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
2
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9
О надежности F-35
3
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6

Сейчас обсуждают

александр плешков
16:07
Так неожиданно... А грабить значит можно?
Франция осудила военный переворот в Габоне
Honkai star reil
16:07
Учись... сын совка, как надо кЭш поднимать. А не за 1кг гречи на оверклокеше Клаву давить для статьи
Ремонт и модернизация аркадного контроллера Nygacn NJP-308, и жду ли я выход Mortal Kombat 1
trisha
16:06
Этот тоже не лучше. На видюхе нет концевичка, который давал бы возможность крепко держаться в разъеме
Показан более эффективный, безопасный и мощный кабель для видеокарт GC-HPWR/HPCE
Юра Пайков
16:00
И при этом ещё получает приличную зарплату. Т.е. по факту прибыль от предприятия распределялась более менее справедливо. А не как сейчас,все оседает в карманах номенклатуры и гос аппарата. И у этого и...
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
PanzerK
15:56
Вы серьёзно думаете что абс или полипропилен кустарно плавленный будет лучше заводского литого поликарбоната? А стоить при этом такая деталька будет на порядок дороже. Эт что то из области производств...
Ремонт и модернизация аркадного контроллера Nygacn NJP-308, и жду ли я выход Mortal Kombat 1
qwerry
15:54
Еще один ламер пытается охладить i9-13900KS на 6 ГГцах заводской СЖО в разгоне... А не один ли и тот же это чудак, который позавчера рисовал тот же мультик? ))) "Самосборные водянки сильно контрастиру...
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
александр плешков
15:51
А сьездить посмотреть самому денег нет?
Череда военных переворотов в Африке продолжается: сегодня армией был свергнут президент Габона
Показывал 3_14sUn
15:51
Ошейники например!
У автомобильных автопилотов обнаружены зачатки расизма - они плохо распознают темнокожих пешеходов
Показывал 3_14sUn
15:49
В Гане состоялся государственный переворот – Франция потеряла уран, нефть и другие ресурсы
Truth Seeker
15:48
"Необходимо отметить, что Габон, по африканским, конечно же, меркам, ещё относительно успешное государство с очень неплохим показателем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Что...
Череда военных переворотов в Африке продолжается: сегодня армией был свергнут президент Габона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем