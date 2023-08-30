Прилетело по пунктам управления и разведки ВСУ.

Нескрываемая эйфория, с которой в украинских «пабликах» в социальных сетях «смаковали» удар в ночь с 29 на 30 августа беспилотниками по аэропорту в Пскове, где, по имеющимся данным, были повреждены (степень повреждений остаётся неясной) два транспортных самолёта Ил-76, продолжалась крайне недолго. Буквально спустя пару часов по Украине начали бить беспилотники «Герань-2», после чего работающие в интересах Украины американские средства разведки зафиксировали пуски ракет со стратегических бомбардировщиков. Тревога продолжалась до самого утра, и вот, Минобороны России в своей официальной сводке уточнило, какую цель преследовал беспилотный и ракетный удар.

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Согласно официальной информации российского оборонного ведомства, удар наносился средствами поражения воздушного и морского базирования, а целями удара стали пункты управления и разведки ВСУ. Из сводки следует, что назначенные объекты были поражены, тем самым достигнув цели удара.

В детали МО РФ привычно не вдаётся.