И если с прорывом линии обороны всё понятно — никакого прорыва нет — то вот ситуация в Работино под очень большим вопросом.

Село Работино последние пару дней находится в эпицентре внимания пристально следящих за текущим конфликтом граждан. Оно и неудивительно: показания разнятся, а вооружённые силы Украины, не добившись успеха больше нигде, выдают якобы «взятие» Работино, которое продолжалось по меньшей мере два месяца, за великое достижение. С российской стороны эти заявления опровергаются: утверждается, что ни о каком «взятии» села ВСУ речи быть не может, оно просто перешло в серую зону и с трёх сторон окружено российскими войсками. Похожими заявлениями поделился сегодня врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире одного из российских СМИ.

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По словам Балицкого, взятия села Работино украинскими войсками не произошло, а российская армия контролирует южную часть данного населённого пункта, «плотно закрепившись» в данной локации.

Дополнительно Балицкий прокомментировал нашумевшее заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли о том, что ВСУ якобы прорвали первую линию российской обороны — с противотанковыми рвами, укреплениями, «зубами дракона» и прочим. В реальности, конечно же, ни о каком прорыве этой линии и речи не идёт: украинские силы только на работинском участке чуть ближе подобрались к этой линии, и её только предстоит прорвать, что, учитывая тенденцию, выглядит уже почти как фантастическая задача.

Всё происходящее отчётливо демонстрирует, насколько важно грамотно и своевременно, с опережением действовать не только на военном фронте, но ещё и на информационном.