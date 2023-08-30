В мире идёт не только дедолларизация, но ещё и денеоколонизация.

Так уж распорядилась судьба, что правительства африканских стран ввиду того, что в исторической перспективе они получили государственность и условную «независимость» только «вчера», не имеют опыта государственного строительства и управления, поэтому крайне нестабильны: переворот за переворотом, жульничество за жульничеством, обман за обманом. Казалось бы, только месяц назад военный переворот произошёл в Нигере, как сегодня о свержении президента заявили военные в Габоне.

реклама

Как гласит заявление захвативших власть военных, целью их действий стала «защита мира во имя габонского народа», и без лишения власти действующего «режима» это было невозможно.

Сообщается, что все прежние органы управления страной распущены, президент с сыном, а также целый ряд правительственных чиновников задержаны, границы перекрыты. Вместе с тем в стране приостановлено вещание французских СМИ и приостановлена работа французской компании, осуществляющей добычу полезных ископаемых.

Необходимо отметить, что Габон, по африканским, конечно же, меркам, ещё относительно успешное государство с очень неплохим показателем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Что стало реальным спусковым крючком для свержения президентской династии Бонго, пока не вполне ясно. Зато ясно другое: перед нами очередное свидетельство утраты контроля Францией над своей сферой влияния в Африке — по сути, над бывшими реальными колониями и нынешними неоколониями (фактически абсолютно зависимыми, но юридически якобы суверенными государствами).