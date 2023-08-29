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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной «помощи» — на сумму в $250 миллионов
В него войдут ракеты ПВО, средства разминирования, артиллерийские снаряды и другие способы демонстрации того, что мира в Вашингтоне не хотят.

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По последним поставкам западного оружия Украине, вернее, по его сокращающимся объёмам, можно прийти к выводу, что период, когда объёмы единомоментной помощи непосредственно из имеющихся запасов Минобороны США превышали и $500 миллионов, и $800 миллионов, уходит в прошлое. И хотя поставки оружия Киеву снижаются, они всё ещё существенные: сегодня об очередном, уже 45-м пакете военной «помощи» из запасов Пентагона сообщила администрация президента Байдена.

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В состав очередного пакета «помощи» входит дополнительная аммуниция для средств противовоздушной обороны, оборудование для расчистки минных полей, дополнительные артиллерийские снаряды натовского образца и прочее. В целом перечень поставок выглядит так:

  • ракеты AIM-9M для систем ПВО;
  • дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты TOW;
  • системы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • ракеты Hydra-70;
  • свыше 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • медицинские бронемашины и скорые помощи на базе броневиков HMMWV (Humvee);
  • снаряды для расчистки заграждений;
  • запчасти, снаряжение для обслуживания техники и другое полевое оборудование.

США почему-то с гордостью, а не сгорая со стыда, сообщают, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию, передали Украине военной «помощи» уже в общей сложности на $43,7 миллиарда. Добавим сюда ещё десятки миллиардов европейской «помощи», и понять, что за конфликт сейчас горит на Украине, и каковы в нём геополитические ставки, должно становиться уже предельно просто, если это всё ещё неясно.

#россия #украина #сша #боевые действия
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