реклама
По последним поставкам западного оружия Украине, вернее, по его сокращающимся объёмам, можно прийти к выводу, что период, когда объёмы единомоментной помощи непосредственно из имеющихся запасов Минобороны США превышали и $500 миллионов, и $800 миллионов, уходит в прошлое. И хотя поставки оружия Киеву снижаются, они всё ещё существенные: сегодня об очередном, уже 45-м пакете военной «помощи» из запасов Пентагона сообщила администрация президента Байдена.
реклама
В состав очередного пакета «помощи» входит дополнительная аммуниция для средств противовоздушной обороны, оборудование для расчистки минных полей, дополнительные артиллерийские снаряды натовского образца и прочее. В целом перечень поставок выглядит так:
- ракеты AIM-9M для систем ПВО;
- дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
- оборудование для разминирования;
- ракеты TOW;
- системы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- ракеты Hydra-70;
- свыше 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- медицинские бронемашины и скорые помощи на базе броневиков HMMWV (Humvee);
- снаряды для расчистки заграждений;
- запчасти, снаряжение для обслуживания техники и другое полевое оборудование.
США почему-то с гордостью, а не сгорая со стыда, сообщают, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию, передали Украине военной «помощи» уже в общей сложности на $43,7 миллиарда. Добавим сюда ещё десятки миллиардов европейской «помощи», и понять, что за конфликт сейчас горит на Украине, и каковы в нём геополитические ставки, должно становиться уже предельно просто, если это всё ещё неясно.