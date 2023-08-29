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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
И ведь потеря каждой такой самоходки, как, впрочем, и любой другой техники у ВСУ — невосполнимая.

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И хотя некоторые этого ещё не понимают, но текущий конфликт на Украине впоследствии будет изучаться в военных академиях как конфликт, в котором впервые в столь больших масштабах применялись разномастные беспилотники. Одним из символов всей операции стал дрон-камикадзе «Ланцет», на счету которого уже свыше шестисот только опубликованных фактов поражения техники ВСУ, и сегодня одним таким фактом стало больше.

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На кадрах можно заметить тщательно замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооружённых сил Украины, местонахождение которой вскрывается с помощью средств объективного контроля (те же дроны), после чего в направлении цели высылается «Ланцет». Шансов на сохранение орудия после встречи с «Ланцетом» обычно немного, тем более что, как мы понимаем, в «самоходке» велика вероятность подрыва боекомплекта.

Важно понимать, что текущий конфликт является конфликтом на истощение — именно в таком формате российское командование приняло решение его вести. А в конфликте на истощение важно наносить оппоненту больше урона, чем получаешь сам. Отсюда и оборонительная тактика вкупе с повсеместным применением дронов.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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