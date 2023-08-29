По крайней мере, это первое упоминание данной ракеты в официальном списке от МО РФ.

Сейчас это кажется фантастикой, но совсем недавно, а в масштабах истории человечества и вовсе «вчера», на Украине существовал доставшийся ей в наследство от СССР/России мощнейший военно-промышленный комплекс (ВПК), который до этого снабжал весь Советский Союз и весь социалистический блок. После обретения Украиной своей так называемой независимости, её ВПК в том числе создавал и новые разработки. В числе таковых, в частности, противокорабельный ракетный комплекс «Нептун».

реклама

Неясно, с чем на протяжении полутора лет было связано отсутствие этих ракет в официальном перечне перехваченных — то ли с длительной неспособностью их перехватывать, то ли с их неприменением со стороны Украины — но сегодня в официальной сводке Минобороны России ракета «Нептун» впервые была упомянута в качестве перехваченной средствами противовоздушной обороны. Вместе с ней ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, а также две противорадиолокационные ракеты HARM.

На каком конкретно участке линии боевого соприкосновения или же в целом над какой территорией/акваторией был перехвачен «Нептун», не сообщается.