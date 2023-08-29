Зампред Совбеза счёл это прямым юридически значимым доказательством соучастия Запада в конфликте. Вопрос: дальше-то что?

Представители киевской власти и их советники, будучи «взрослыми детьми», привыкли не отвечать за свои слова, или, проще говоря, не «фильтровать базар». В результате из уст представителей официального Киева порой вырываются такие заявления, что лучше и умнее было бы просто молчать. Так, например, вчера советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк позволил себе уточнить, что удары «по всему российскому на оккупированной территории», в частности, по Крыму, согласованы с западными спонсорами Киева.

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На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который после начала специальной военной операции занял «ястребиную» позицию. По словам Медведева, если заявления Подоляка являются правдой, а сомневаться в этом нет причин, то перед нами прямое «юридически значимое» доказательство соучастия коллективного Запада в данном конфликте на стороне Киева.

Медведев назвал данное обстоятельство «рафинированным казусом белли (поводом для войны)», а также возможностью для России действовать в рамках права войны «против всех и каждого в странах НАТО». Зампред Совбеза России назвал всё вышеуказанное «печальным», поскольку, по его мнению, это свидетельствует о приближении Апокалипсиса.

Важно понимать, что дальше слов Медведева дело, с вероятностью, близкой к абсолютной, не пойдёт. То, что всё, что делают ВСУ, согласовано с Западом, ни для кого в российском политическом и военном руководстве не является новостью, а российская армия тем временем действует таким образом, чтобы не спровоцировать НАТО на прямую интервенцию на Украину. И хотя в НАТО заявляют, что прямой конфликт с Россией не в интересах альянса, поскольку приведёт к полному уничтожению человечества как минимум в северном полушарии Земли, но, как мы понимаем, отчаявшиеся люди готовы на отчаянные действия. А уровень отчаяния на Западе от результатов этого конфликта нарастает с каждым днём.