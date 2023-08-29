Чуть что — на Украине истерика. Так уверенные в себе государства себя не ведут.

Несмотря на то, что в России отношение к Папе Римскому Франциску как к религиозной фигуре не особо однозначное, но нельзя не отметить тот факт, что понтифик по крайней мере старается делать всё, что от него зависит, дабы помирить Россию с Украиной. От одного только этого факта в Киеве у политического руководства возникает неконтролируемое выделение желчи, так тут ещё на днях глава Святого Престола, обращаясь к российским молодым католикам, позволил себе назвать их наследниками «великой Матушки-России» и призвал не забывать о своей истории и о своём наследии.

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Папа Римский назвал имперскую Россию «великой, просвещённой страной большой культуры и большой человечности», а современную российскую молодёжь — потомками «великой России святых, правителей, большой России Петра Великого и Екатерины II».

Не разобравшись в посыле главы Ватикана, который вообще-то взывал к проявлению человечности в отношении текущего конфликта — то есть, к тому, что не должно поддаваться не то что сомнению, а даже обсуждению, киевские «дипломаты» в очередной раз закатили истерику, обвинив Папу Римского чуть ли не в оправдании «российской агрессии».

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в России именно такими же терминами оправдывают весь текущий конфликт. Николенко выразил огорчение тем фактом, что из уст понтифика «сознательно или бессознательно» звучат «российские великодержавные идеи», которые, по мнению представителя украинского МИД, лежат в основе «хронической агрессивности» России.

Николенко считает, что Папа Римский должен «открывать глаза» российской молодёжи на текущий «разрушительный» курс России. Иными словами, в МИД Украины полагают, что глава Святого Престола должен лгать и заниматься проукраинской пропагандой. И тут что-то комментировать — это только портить.