Из этой суммы свыше 90 миллиардов долларов — это внешний долг.

Существование за чужой счёт, чем сейчас с максимальной активностью занимается Украина, бесследно, естественно, не пройдёт. Это понимают все, но предпочитают об этом не задумываться, продолжая верить в то, что «победа» над Россией всё спишет. Тем временем долги страны перед иностранными и внутренними кредиторами постоянно увеличивается, и уже вплотную приблизился к 100 % от валового внутреннего продукта. Сегодня Министерство финансов Украины заявило о том, что суммарный государственный долг страны составил 4,85 трлн гривен, или $132 миллиарда, увеличившись за месяц на $4 миллиарда.

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Из этой суммы большая часть — это внешний долг — на него приходится $90,77 миллиарда. Для сравнения, внешний долг России по состоянию на 1 июля текущего года составлял $347,7 млрд долларов, или 15 % от валового внутреннего продукта. При этом в случаях с Россией и Украиной имеются две прямо противоположные тенденции: у РФ внешний долг постоянно снижается, у Украины — постоянно увеличивается.

И всё это при том, что российская экономика, особенно при пересчёте по паритету покупательной способности, в десятки раз превосходит украинскую, и этот разрыв по мере продолжения боевых действий будет только увеличиваться. Кто, как, когда и чем будет на Украине отдавать долги, которые отдавать придётся, их никто не спишет и за ними обязательно придут, непонятно. В Киеве эту мысль от себя гонят подальше, но население страны должно осознавать, что в конечном счёте эта задача ляжет на его плечи. Причём на долгие-долгие десятилетия.