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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Криптовалютная биржа Binance допускает полный уход с российского рынка — СМИ
А как же рассказы о том, что криптовалюты для всех равны? Опять сказками оказались?

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Казалось, что санкционные войны современности не должны затрагивать криптовалюты и все связанные с ними действия и операции, но реальность всегда далека от сказок, которые любят рассказывать те или иные граждане. О том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance допускает уход с российского рынка, представитель компании заявил в комментарии изданию The Wall Street Journal.

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Как отметил собеседник издания, Binance рассматривает «все варианты», и полный уход с российского рынка — в их числе. Важно понимать, что речь идёт именно о рассмотрении такого варианта, но не о том, что он однозначно будет принят. Впрочем, всё будет зависеть от давления, которое будет оказываться на Binance.

Ограничивать работу в России Binance начал на прошлой неделе, когда у россиян, не прошедших верификацию, исчезла возможность совершать P2P-операции с иностранными валютами. Такой способ был популярен для обмена «крипты» на те же турецкие лиры, за которые впоследствии приобретались видеоигры, ставшие недоступными в российском регионе весной прошлого года.

#россия #санкции #криптовалюта #binance
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