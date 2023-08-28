А как же рассказы о том, что криптовалюты для всех равны? Опять сказками оказались?

Казалось, что санкционные войны современности не должны затрагивать криптовалюты и все связанные с ними действия и операции, но реальность всегда далека от сказок, которые любят рассказывать те или иные граждане. О том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance допускает уход с российского рынка, представитель компании заявил в комментарии изданию The Wall Street Journal.

реклама

Как отметил собеседник издания, Binance рассматривает «все варианты», и полный уход с российского рынка — в их числе. Важно понимать, что речь идёт именно о рассмотрении такого варианта, но не о том, что он однозначно будет принят. Впрочем, всё будет зависеть от давления, которое будет оказываться на Binance.

Ограничивать работу в России Binance начал на прошлой неделе, когда у россиян, не прошедших верификацию, исчезла возможность совершать P2P-операции с иностранными валютами. Такой способ был популярен для обмена «крипты» на те же турецкие лиры, за которые впоследствии приобретались видеоигры, ставшие недоступными в российском регионе весной прошлого года.