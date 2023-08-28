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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская авиация вновь прогнала американские разведывательные дроны MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk от границы Крыма
Интересно, дойдёт ли дело до «совершенно случайного» утопления этих дронов?

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Несмотря на то, что российские самолёты регулярно осуществляют перехват американских разведывательных беспилотников, вынуждая их разворачиваться и отлетать дальше от границ России, наглость США границ не знает, и вот уже практически каждый день происходят провокации с использованием дронов MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Сегодня история повторилась, и благодаря подъёму в воздух сразу двух истребителей направление полёта дронов было изменено, и они покинули районы ведения разведки.

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Важно понимать, что вся разведка США сейчас функционирует в интересах Украины, поскольку у самой Украины на этом поприще, равно как теперь уже практически и на всех остальных, нет ничего своего. Дроны осуществляют радиотехническую разведку, фотографируют местность, выявляют положение российских средств поражения, и тут же передают информацию в командные центры США, а оттуда — в ВСУ.

На сегодняшний день опасение вызывает возможный «инцидент», в результате которого разведывательные дроны США закончат свой путь на дне Чёрного моря. Возможно, опасаясь (и справедливо, стоит отметить) неуравновешенной реакции американских заседающих во власти неоконсерваторов, ВС РФ отдан приказ действовать максимально осторожно. Впрочем, у всякого терпения есть свои лимиты.

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