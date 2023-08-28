Раз не надо вследствие деиндустриализации, то что тут ещё добавить? Покупатель в любом случае найдётся.

Страны коллективного Запада, будучи подконтрольными так называемым неоконсерваторам, у которых, как известно, на селекторе коробки передач отсутствует положение не то что «R», даже «P» и «N», не могут ни остановиться, ни уж тем более обернуть свою разрушительную политику вспять. Как следствие, ничего лучше, чем продолжать свою безрассудную санкционную политику в отношении России, там выдумать не могут. В частности, издание The New York Times со ссылкой на авторитетные источники сообщило о том, что страны-члены G7 намереваются полностью запретить импортировать алмазы любого вида из России.

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На сегодняшний день из стран G7 запрет на ввоз огранённых и неогранённых алмазов из России ввели только США, что, как отмечает издание, оставляет широкий простор для обхода Западом его же собственных санкций (алмазы, в конце концов, применяются не только в «ювелирке», но и в машиностроении и при создании различных незаменимых инструментов, в частности, буровых). Если же вышеизложенное решение будет продавлено, то простор для обхода своих же санкций останется, но заметно сузится, что неизбежно повлияет на стоимость «контрабанды».

Согласно сведениям The New York Times, очередные санкции, в состав которых и включат запрет на импорт российских алмазов, будут озвучены в сентябре, а в действие они вступят с первого января следующего года.

Тем временем с начала года расширится группа БРИКС, основной идеей которой является свободная торговля и взаимовыгодное сотрудничество. Учитывая, что после расширения БРИКС будет включать в себя почти половину всего населения Земли, а также больше трети мирового ВВП, покупатель на алмазы, равно как и на всё остальное, найдётся.