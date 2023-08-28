Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: страны G7 со следующего года собираются запретить импорт алмазов из России
Раз не надо вследствие деиндустриализации, то что тут ещё добавить? Покупатель в любом случае найдётся.

реклама

Страны коллективного Запада, будучи подконтрольными так называемым неоконсерваторам, у которых, как известно, на селекторе коробки передач отсутствует положение не то что «R», даже «P» и «N», не могут ни остановиться, ни уж тем более обернуть свою разрушительную политику вспять. Как следствие, ничего лучше, чем продолжать свою безрассудную санкционную политику в отношении России, там выдумать не могут. В частности, издание The New York Times со ссылкой на авторитетные источники сообщило о том, что страны-члены G7 намереваются полностью запретить импортировать алмазы любого вида из России.

реклама

На сегодняшний день из стран G7 запрет на ввоз огранённых и неогранённых алмазов из России ввели только США, что, как отмечает издание, оставляет широкий простор для обхода Западом его же собственных санкций (алмазы, в конце концов, применяются не только в «ювелирке», но и в машиностроении и при создании различных незаменимых инструментов, в частности, буровых). Если же вышеизложенное решение будет продавлено, то простор для обхода своих же санкций останется, но заметно сузится, что неизбежно повлияет на стоимость «контрабанды».

Согласно сведениям The New York Times, очередные санкции, в состав которых и включат запрет на импорт российских алмазов, будут озвучены в сентябре, а в действие они вступят с первого января следующего года.

Тем временем с начала года расширится группа БРИКС, основной идеей которой является свободная торговля и взаимовыгодное сотрудничество. Учитывая, что после расширения БРИКС будет включать в себя почти половину всего населения Земли, а также больше трети мирового ВВП, покупатель на алмазы, равно как и на всё остальное, найдётся.

#россия #сша #политика #санкции #евросоюз #g7
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
Кадры работы вертолётов Ка-52 «Аллигатор» по опорникам и бронетехнике ВСУ появились в Сети
Законопроект о лишении приобретённого гражданства РФ за уклонение от военной службы внесён в Госдуму
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
66
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
13
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
29
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
1
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
6
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
14
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
3
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Перекупщики и "моддеры" Авито
5

Сейчас обсуждают

Юрий Оганесян
19:59
Напрягает) Вот только это один из кадров, что-то вы не кидаете скрины, где они сравнивали карты с текущими курткокартами) Вас это не напрягает? Нет? Это другое? Вонючки из свидетелей секты Хуаниты в ...
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Сергей Ащев
19:56
Вот именно, смотрю, а купцы как ходят с 30000 за холодом с 2015 года, так и ходят в надежде, что они купят side by side за эти деньги. И кстати, очень рад, что всякие Элгэ, Самсунг, Борщ и другие евр...
Обвал рубля привел к резкому снижению доходов ритейлеров из-за падения розничных продаж
Kasir
19:56
Бред купить самое простое исполнение и в чём то его укорять, ты сам выбрал говно, ты почему то решил что вся эта переплата за лучшее охлаждение и компонентную базу того не стоят, и теперь жалуешься на...
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
glavhyilo
19:56
18 млн щас осталось населения на Украине.Большинство ухало жить в Россию навсегда.
В РФ назревает дефицит бензина – что происходит, и куда девается отечественное топливо
Юрий Оганесян
19:54
Позволяю. 6600 стоит 25К, 3050 стоит 28К. Были бы они одинаковые по производительности, ок, 3К погоды не делали бы. Вот только 6600 на 30(!!!) процентов быстрее 3050, кроме того, что дешевле на "жалки...
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Bearcub
19:54
Хочется спросить. А то что?
Поляки требуют от Белоруссии выдворения ЧВК «Вагнер»
Пинаю даунов
19:52
Курс доллара смотреть надо, тогда и удивлений не будет .
Обвал рубля привел к резкому снижению доходов ритейлеров из-за падения розничных продаж
Bolea Alexandru
19:50
общения, гля на него? Иди дом почини, эстет ты наш.
Перекупщики и "моддеры" Авито
Антон Шемякин
19:50
Автор, мое почтение, слышал об этом но руки не доходили, вот как раз думал покупать или нет это ДЛЦ для вахи, не буду.... :)
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
Ezdiumno ru
19:33
А мне водопады нравятся и совсем не мешают.
Производитель Samsung Galaxy S24 Ultra уходит от изогнутого дисплея в девайсе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем