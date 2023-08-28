С подачи МО РФ.

Хотя последнее время Ка-52 «Аллигатор» не так часто попадают в новостные ленты, поскольку существуют более яркие кадры с линии боевого соприкосновения, но время от времени Минобороны всё же напоминает о том, что без ударной авиации столь эффективное отражение так называемого контрнаступления ВСУ было бы невозможно. И вот, сегодня российское оборонное ведомство расщедрилось на сравнительно крупный видеоролик, демонстрирующий поражение «Аллигаторами» опорных пунктов и бронетехники ВСУ.

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На кадрах можно заметить выпуск неуправляемых ракетных снарядов с кабрирования, отстрел тепловых ловушек, а также применение противотанковых управляемых ракет. Так сказать, для каждой задачи — своё оружие.

На каком направлении линии боевого соприкосновения осуществлялись эти удары, не сообщается.