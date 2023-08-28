Логика в целом верна: у гражданства есть не только права, но и обязанности.

На днях депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев напомнил, что законопроект о лишении приобретённого гражданства России за уклонение от военной службы и постановки на воинский учёт уже подготовлен и будет внесён в нижнюю палату парламента уже на следующей (наступившей) неделе. Что ж, законопроект был внесён в первый же день новой недели, о чём свидетельствует его появление в электронной базе данных Госдумы.

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Законопроект подразумевает лишение гражданства России получившими его мигрантами, которые с удовольствием пользуются благами и правами, но ни в какую не хотят исполнять связанные с гражданством обязанности. Отмечается, что зачастую новые граждане России не становятся на воинский учёт, хотя это является обязанностью всех лиц мужского пола, а также лиц женского пола с профессиями и специальностями, меняющими их статус на военнообязанных. В основном, например, это касается врачебных специальностей.

И хотя законопроект в целом правильный, но, справедливости ради, более верным шагом стало бы сначала наведение порядка в миграционных службах, которые по какой-то неведомой причине не утруждаются слежением за новыми гражданами и их постановкой на воинский учёт, что, вообще-то, для граждан России является обязательным действием.