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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле подтвердили, что скоро состоится встреча Путина с Эрдоганом
Но когда, где и по какому поводу она состоится, пока не уточняется.

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На протяжении нескольких недель и месяцев президент Турции Эрдоган, успевший нашкодить с нарушением взятого на себя перед Россией обязательства с содержанием боевиков запрещённой в РФ террористической организации «Азов», надеется на встречу с Путиным. Что ж, в обозримой перспективе эта встреча всё-таки состоится, что подтвердил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, встреча глав России и Турции состоится «скоро», однако в подробности её проведения, включая информацию о датах, месте проведения, а также тем, которые будут обсуждаться президентами, пресс-секретарь президента пока не вдаётся, сославшись на некие «определённые договорённости». Подробности будут озвучены позже.

Очевидно, что одной из тем обсуждения станет возможность возобновления так называемой зерновой сделки. Впрочем, Россия не только словами, но и делом (разбомбив портовую инфраструктуру Украины) продемонстрировала, что заинтересованности в данном деле, если конечно, все без исключения её требования в рамках договора не будут выполнены, не заинтересована.

#россия #политика #турция
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