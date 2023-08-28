Имеется в виду «горячее» участие в конфликте. Так-то участие Франции в нём запредельно.

Несмотря на то, что на Западе до сих пор, когда обратное уже должно быть всем предельно очевидно, популярен тезис о «некомпетентности» российской армии, и что ВСУ якобы удалось «выбить» её из значительной части своих территорий (из которых ВС РФ, вообще-то, вышли добровольно), разумом западные политики всё же прекрасно понимают, что творится на линии боевого соприкосновения, поэтому регулярно заявляют о недопустимости прямой интервенции в текущий конфликт на Украине. В частности, сегодня об этом в отношении своей страны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

реклама

По словам Макрона, проводимая Францией политика исключает непосредственное, прямое участие в конфликте на Украине. Франция, уточнил Макрон, стремится избежать прямого конфликта с Россией и не допустить эскалации текущего украинского конфликта.

Если данные заявления, учитывая, что Франция активно поставляет Украине свои самоходные артиллерийские установки, «колёсные танки», оказывает финансовую Киеву финансовую помощь, и в целом способствует горению этого конфликта, кажутся вам лицемерными, то вы не одни в своих мыслях. К сожалению, в этом весь Запад, который должен наконец-то понять, что путь к деэскалации конфликта на Украине, который может перерасти в нечто большее, из-за чего у западной общественности начнут множиться вопросы к своим властям, должен начаться с мгновенного и полного прекращения поставок вооружений Киеву. Об этом уже неоднократно заявляли в Кремле.