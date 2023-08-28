По крайней мере, так заявил глава компании-разработчика данной системы.

Не секрет, что текущий конфликт на Украине стал первым, в рамках которого столь активно используются беспилотники самых разных типов: БПЛА применяются как для разведки, так и непосредственно для нанесения ударов, и в числе последних, например, нашумевшие FPV-дроны, отличающиеся низкой себестоимостью и, как соответствие, высоким соотношением к стоимости поражаемых объектов. Дроны активным образом применяются обеими «юридическими» сторонами конфликта, поэтому в России в зону СВО стали поставлять комплексы системы радиоэлектронной борьбы «Тритон», призванные обеспечить защиту танков и другой бронетехники от FPV-дронов. И вот, на сегодняшний день «Тритоны» уже испытаны в реальных боевых условиях.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является системой РЭБ «Тритон».

О том, что «Тритон» уже представляет собой испытанное решение в плане средств радиоэлектронной борьбы, сообщил руководитель АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу», разработавшего данную систему.

На данном этапе «Тритону» ещё предстоят испытания в конце текущего — начале следующего месяца, по итогам которых военные выдадут производителю свои рекомендации по рабочим частотам и конструктивному исполнению данной системы РЭБ.

Стоит отметить, что именно радиоэлектронное подавление является на сегодняшний день самым эффективным средством противодействия FPV-дронам: зенитных ракет на них не напасёшься, да и радары систем ЗРК столь мелкие цели, летящие на столь низких высотах, замечают с большим трудом.