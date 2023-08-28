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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Резников обозначил сроки начала использования Украиной истребителей F-16
Оптимист — это плохо информированный пессимист.

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В этом месяце Украине удалось «выбить» из западных спонсоров долгожданные истребители F-16. Девятнадцать единиц данных истребителей пообещала передать Дания, ещё неопределённое количество — Нидерланды. Первая партия из шести истребителей должна попасть на Украину уже до конца года, ну а сейчас проходит процесс обучения лётчиков и технического персонала.

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В связи с этим в Минобороны Украины уже потихоньку строят планы по началу применения очередного чудо-оружия. Как отметил глава ведомства Алексей Резников в комментарии немецкому изданию Bild, первое реальное использование F-16 уже весной следующего года. Резников напомнил о начале обучения пилотов и техников, а также о том, что сей процесс небыстрый и займёт не меньше полугода. Отсюда, собственно, и вытекают расчёты главы украинского Минобороны.

Резников верит в то, что F-16 смогут «переломить» текущий конфликт, подразумевая, что чаша весов склонится в пользу Украины. Многочисленные военные эксперты, причём, что важно, с реальным военным образованием и даже опытом ведения боевых действий не разделяют оптимизма киевских властей. Во-первых, F-16 является ровесником массово утраченных Украиной истребителей Су-27 и МиГ-29. Во-вторых, Запад передаёт Украине самолёты в слишком малом количестве и в слишком запоздалых временных рамках, ведь важно понимать, что так называемое контрнаступление ВСУ проводили без поддержки с воздуха, что в значительной степени и привело к тому результату, вернее, его отсутствию, с которым приходится иметь дело Киеву и его западным спонсорам.

#россия #украина #боевые действия #f-16 #истребители
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