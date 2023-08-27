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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о готовности Украины «воевать долго» по примеру Израиля
На какие деньги, позвольте поинтересоваться?

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Поскольку на Украине законодательно запрещены переговоры с Россией, Киев сам загнал себя в угол, из которого выход может быть только один: полная капитуляция одной из сторон конфликта. Развивается этот конфликт таким образом, что с каждым днём становится всё понятнее, что за сторона это будет, и своими опасениями уже не стесняются постоянно делиться даже ангажировананые западные СМИ. Тем не менее, Зеленский считает, что Украина готова «воевать долго».

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Впрочем, для этого необходимо соблюсти ключевой критерий: низкий уровень потерь в ходе боевых действий. Если потери будут минимальны, то в условиях незавершённого конфликта, считает президент Украины, «можно так жить», приведя в качестве примера Израиль.

И хотя подобные заявления звучат красиво, но между Украиной и Израилем слишком много разного. Во-первых, «бесконечный» конфликт с Палестиной — это, всё-таки, при всём уважении к Палестине, не Россия. Второе в том числе вытекает из первого: у Израиля имеется рабочая экономика и собственный военно-промышленный комплекс; Украина же целиком и полностью зависит от финансовых вливаний и поставок военной техники с Запада. Ну и в-третьих, масштаб конфликта на Украине, а также геополитические ставки, которые на него сделаны, несопоставимы с тем конфликтом, в котором вот уже несколько десятков лет пребывает Земля Обетованная.

Также Зеленский заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности от США, благодаря которым Украина может, проще говоря, сесть на шею Вашингтону и получать от него вооружения, финансирование и технологии. Зачем США второй Израиль, который будет требовать в несколько раз больше, чем Израиль первый, впрочем, вопрос риторический, и им в Киеве почему-то не принято задаваться.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия #израиль
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