Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стала известна цель ночного ракетного удара ВКС России по территории Украины
Тревога выла во всех областях, удар же подтверждён только в Киевской области.

реклама

На протяжении всей минувшей ночи российская армия осуществляла ракетный удар по объектам на территории Украины. Примерно в полночь стали поступать сообщения о взлёте стратегических бомбардировщиков, и примерно в 4 утра стали появляться свидетельства пролёта ракет в небе над Украиной. Тревога выла во всех без исключения областях, ракеты постоянно меняли свою траекторию, а взрывы гремели как в центральной части страны, так и на её западе. Сегодня Минобороны России назвало цель ракетного удара.

реклама

К удивлению многих, в официальной сводке Минобороны указана только одна цель: аэродром в районе Пинчуков в Киевской области. Согласно традиционно сухому и неинформативному донесению МО РФ, назначенные объекты были поражены, тем самым достигнув цели удара.

На данном этапе неясно, наносились ли удары и по другим объектам тоже, или же в других регионах ракеты в самом деле удалось сбить системами противовоздушной обороны, из-за чего в сводке МО РФ они не фигурируют. Здесь следует отметить, что Минобороны в плане ракетных ударов отчитывается только о тех последствиях ракетных ударов, о которых знает досконально.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Посол Украины в Германии назвал причину проблем с «контрнаступлением» ВСУ
СК РФ подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе в Тверской области был Евгений Пригожин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
22
Как применение Украиной истребителей F-16 изменит ход СВО: здесь есть, чего опасаться
3
ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
13
Devil May Cry 5: немного о последней игре знаменитой серии
+
Апгрейд длиной в 4 года, или Как сделать из компьютера школьника - игровой компьютер школьника
+
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
22
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
6
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
8
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
2
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
13

Сейчас обсуждают

Илья Шмадченко
14:46
Что эта статья делает на сайте про компьютерное железо и оверклокинг???
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Вассисуалий Лоханкин
14:38
А в России слабО за коррупцию так же?
Китайского чиновника приговорили к пожизненному за майнинг и коррупцию
century84
14:32
Единственная проблема это украницы.
Посол Украины в Германии назвал причину проблем с «контрнаступлением» ВСУ
Genry
14:11
Ваше ЦИПСО много чего пишет. А про С-400 вы даже википедрию не прочитали.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Genry
14:09
У вас с мозгом проблемы? У Т-55 своя пушка, намного мощнее чем С-60. И установка С-60 на грузовик - это "любительство", а не необходимость.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
Дмитрий Петровский
14:08
норм , это мы смотрим
Формула 1 возвращается на экраны, на этот раз с Брэдом Питтом
Levithan101
14:05
Вообще наплевать на эти характеристики, в аудиофилии главное звук(измерения там не признают), пускай и с чудовищными искажениями, но если звучит, то ладно.
Ruark R410 — великолепная универсальная музыкальная система в стиле 70-х годов
Genry
14:04
В Крыму разбили одну пусковую от С-300 и топливозаправщик. Про "дивизион" - это влажные фантазии свинтусов.
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
seedkls
14:01
Прорыв обороны ВС РФ до киева
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
AnLesha
13:57
Спасибо за грамотный и обоснованный комментарий. Действительно, здесь Вы, скорее всего, правы
Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем