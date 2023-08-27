Тревога выла во всех областях, удар же подтверждён только в Киевской области.

На протяжении всей минувшей ночи российская армия осуществляла ракетный удар по объектам на территории Украины. Примерно в полночь стали поступать сообщения о взлёте стратегических бомбардировщиков, и примерно в 4 утра стали появляться свидетельства пролёта ракет в небе над Украиной. Тревога выла во всех без исключения областях, ракеты постоянно меняли свою траекторию, а взрывы гремели как в центральной части страны, так и на её западе. Сегодня Минобороны России назвало цель ракетного удара.

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К удивлению многих, в официальной сводке Минобороны указана только одна цель: аэродром в районе Пинчуков в Киевской области. Согласно традиционно сухому и неинформативному донесению МО РФ, назначенные объекты были поражены, тем самым достигнув цели удара.

На данном этапе неясно, наносились ли удары и по другим объектам тоже, или же в других регионах ракеты в самом деле удалось сбить системами противовоздушной обороны, из-за чего в сводке МО РФ они не фигурируют. Здесь следует отметить, что Минобороны в плане ракетных ударов отчитывается только о тех последствиях ракетных ударов, о которых знает досконально.