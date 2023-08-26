Это касается тех, кто прибыли в Россию и стали её гражданами.

Ужесточение законодательства в той части, которая касается воинского учёта, призыва и мобилизации, продолжается. На этот раз очередь дошла до граждан России, которые стали таковыми не с рождения, а сильно после. Речь идёт о так называемом приобретённом гражданстве, и вот его предлагают лишать в случае уклонения от постановки на воинский учёт и мобилизации. О том, что соответствующий законопроект уже готов и на следующей неделе будет внесён в Государственную Думу, сообщил сегодня депутат от КПРФ и по совместительству заместитель председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.

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О подготовке соответствующего закона Матвеев писал ещё в самом начале августа, и тогда законопроект подразумевал не только лишение приобретённого мигрантом гражданства за непостановку на воинский учёт, но ещё и выдворение мигранта-уклониста из государства. Более того, Матвеев предлагал также лишать гражданства и членов семьи мигранта, которые получили его благодаря ранее полученному уклонистом гражданству.

В насколько жёсткой форме вносится законопроект, пока не вполне ясно. Узнаем об этом на следующей неделе.