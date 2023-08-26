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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры поражения FPV-дроном американского БТР ВСУ с последующим возгоранием боекомплекта
И как этим мелким дронам противостоять, непонятно.

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FPV-дроны являют собой концентрированную эффективность: стоимость таких «птичек», снаряжённых простым фугасным боеприпасом, копеечная, а выводимая с их помощью техника, особенно что касается «оверпрайснутой» натовской техники, стоит в десятки, сотни и тысячи раз дороже. Сегодня Минобороны поделилось очередными кадрами поражения бронетехники ВСУ с помощью этих неуловимых FPV дронов.

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На кадрах можно заметить стремительно двигающийся в направлении линии боесоприкосновения бронетранспортёр ВСУ, который, тем не менее, всё же настигается FPV-дроном. В результате поражения бронетранспортёра можно заметить валящий из него белый дым, свидетельствующий о начале возгорания боекомплекта. Экипажу БТР частично удалось покинуть подбитую технику, а вот судьба «десанта» на данном этапе остаётся неизвестной.

На каком участке линии боевого соприкосновения были запечатлены данные кадры, не уточняется.

#россия #украина #боевые действия #fpv-дроны
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