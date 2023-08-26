Вопрос на засыпку: может, немецкому руководству надо было уважать тех, за чей счёт эта экономика в принципе работала, а не санкции вводить?

Не так давно немецкое правительство официально признало факт наступления в Германии технической рецессии. То есть, экономический рост прекратился и переходит, как любят выражаться экономисты, в стадию роста отрицательного. Замечать неладное начала уже и немецкая пресса. В частности, издание Bild опубликовало статью, в которой нарекла немецкую экономику «буксующей» при отсутствии перспектив улучшения ситуации.

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Как отмечают журналисты Bild, за последние несколько месяцев объёмы заказов снижаются, из-за чего, в свою очередь, предприятия сокращают производство. Кроме того, в индустриальной сфере наблюдается серьёзное падение количества квалифицированной рабочей силы, а разработанный S&P индекс менеджеров по закупкам сократился до самого низкого показателя со времён кризиса 2020 года, вызванного ковидной пандемией.

Также в Bild отмечают сокращение востребованности немецкой продукции за границей, о чём свидетельствует снижение оборота грузовых контейнеров на 12 % с января текущего года по июнь включительно.

В статье Bild не вдаются в подробности причин рецессии, но далеко ходить в их поисках не нужно. Ломать — не строить, а нынешнее политическое руководство Германии столь некомпетентно, слабохарактерно и несамостоятельно, что с радостью способствует уничтожению собственной экономики в угоду заокеанским интересам. К сожалению, времена мастодонтов в лице Шмидта, Коля, Шрёдера, и даже, в конце концов, Меркель, подошла к концу. На фоне всего происходящего неудивительно, что второй по популярности политической партией в Германии стала АдГ (AfD) — «Альтернатива для Германии».