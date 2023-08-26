Начал проявляться здравый смысл. Уже прогресс.

За вчерашний день по всей Украине несколько раз, уже чуть ли не рекордные пять, звучала воздушная тревога. Такое происходит в двух случаях: при массированном ракетном ударе, когда средства поражения физически летят над всей территорией Украины, а также при взлёте самолётов МиГ-31К, являющихся помимо всего прочего носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Поскольку вчера массированных ракетных ударов не было, остаётся только вариант с МиГ-31К.

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Вот у официального представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната и поинтересовались, с какой целью данные истребители-перехватчики и по совместительству носители «Кинжалов» так часто взлетают с аэродромов.

По словам Игната, у этих действий российской авиации три мотива. Первый — это проверка украинской противовоздушной обороны. Второй — оказание психологического воздействия на украинское общество. Ну и третий — постоянные тренировки личного состава со стороны ВКС России.

Что-то нам подсказывает, что реальная причина из озвученных Игнатом — это только третья, но, как мы понимаем, без пропаганды и приукрашивания правды на Украине сейчас никуда, поэтому сделаем на это скидку.