Неокон во власти — горе в стране.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, у которого в стране, если что, до сих пор не решена проблема с масштабными лесными пожарами, продолжает лезть не в своё дело и давать комментарии на темы, в которых он совершенно некомпетентен. В частности, о конфликте на Украине и якобы готовности стран «Большой семёрки» (G7) поддерживать Киев в этом конфликте «столько, сколько потребуется». Это излюбленная фраза неоконсерваторов в западных правительствах, подразумевающая слепую веру западных политиков в иллюзорную возможность коллективно перевесить РФ в текущем прокси-конфликте.

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Вот и Трюдо, как сообщает Bloomberg, позволил себе заявить, что страны G7 якобы всегда знали, что конфликт на Украине будет длительным, и что поддерживать Киев в нём нужно будет «столько, сколько потребуется».

Отметим, что Канада помогает Украине не только на словах, но и на деле: Оттава отправляет Киеву нелетальную помощь, а также, в меру своих скромнейших возможностей, военную технику, стрелковое оружие и боеприпасы.

Что до заявлений Трюдо, то да, руководства стран G7 готовы оказывать Украине помощь чуть ли не до бесконечности. Но готовы ли к этому экономики стран G7, не говоря уже про граждан входящих в данное объединение государств? Вопрос, если что, риторический.