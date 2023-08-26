Потому что задача нужная. Запоздалая, но нужная.

Ключевым средством разведки и нанесения огневого поражения в рамках специальной военной операции стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных размеров и предназначения. С помощью БПЛА не только осуществляется ликвидация целей, но и проводится разведка и мониторинг линии боевого соприкосновения. Нетрудно догадаться, что ракет на их поражение, особенно если речь идёт о залповом пуске беспилотников, не напасёшься, поэтому существует реальная необходимость в альтернативных средствах поражения.

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Сегодня таковыми в основном выступают средства радиоэлектронного подавления, которые либо наводят помехи в управление дронов, либо вовсе «выжигают» все его «мозги». Но сегодня в Сети с подачи «РИА Новости», ссылающегося на некий «информированный источник», появилась информация о том, что в России проведены испытания оружия, которое будет выжигать беспилотники уже не образно, а вполне натурально.

Речь идёт о боевом лазере — лазерной пушке, предназначенной непосредственно для перехвата и уничтожения беспилотных летательных аппаратов разного типа в ближней зоне. Испытания данного оружия в условиях полигона были проведены успешно. Согласно заявлению собеседника издания, лазер работает в инфракрасном спектре и фактически прожигает их корпус беспилотника вместе с оборудованием.