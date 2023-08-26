Для «Ланцета» нет непреодолимых преград.

На счету дронов-камикадзе «Ланцет» уже такое большое количество уничтоженной или подбитой техники ВСУ, что номенклатура будет состоять из многих десятков пунктов. На сегодняшний день жертвами «Ланцетов» стали уже практически все представители переданной Украине техники западного производства, и вот, сегодня в этом списке очередное пополнение: под удар ставшего самым известным в мире «крестообразного» барражирующего боеприпаса попала французская самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar.

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На кадрах можно заметить пикирование «Ланцета» по направлению к вели и последующее горение «самоходки». Обычно в таких случаях машина выгорает до состояния, после которого её невозможно не то что использовать — даже восстановить при всём желании технику после такого пожара невозможно.

Необходимо понимать, что потери ВСУ в технике являются, по сути, безвозвратными: европейские арсеналы опустошены, а американские истощены до неприятного для заокеанских военных уровня. При всём этом западная военная промышленность неспособна производить технику и боеприпасы в количествах, необходимых хотя бы для компенсации потерь ВСУ. Именно поэтому мы всё чаще наблюдаем появляющиеся отнюдь не случайно в западной прессе статьи о том, что время не на стороне Киева.