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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: Время и логистика работают против Украины
В то время как Россия полностью готова к затяжному конфликту.

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Россия оказалась готовой к затяжному военному конфликту, чего не скажешь о западных спонсорах Украины. Такой вывод в своей статье сделало американское издание The National Interest. Как отметили авторы статьи, если Украина хочет сравниться с Россией в плане вооружений, то поддерживающей её западной коалиции необходимо осуществить массовую реиндустриализацию своих военно-промышленных комплексов.

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А вот есть ли у западных стран возможность это сделать, продолжают авторы, отнюдь не так однозначно. На сегодняшний день надежды Украины в текущем конфликте основываются больше на героизме солдат и праведности общего дела, и меньше на более практичных аспектах конфликта, таких, как боеприпасы, производственные возможности и человеческий ресурс.

Боеприпасы, вооружения, человеческий ресурс, отмечают в статье в The National Interest, являются «валютой» текущего конфликта на Украине, и у блока западных стран истощаются запасы всех трёх этих элементов. В то же время российские дроны, артиллерия и авиационные удары уничтожили украинскую промышленную базу, нанеся стране «астрономический» экономический и военный ущерб, на частичное восполнение которого только Конгресс США одобрил выделение примерно 113 миллиардов долларов с февраля 2022 года.

Журналисты отмечают, что по подсчётам разведок и экспертов, Россия раскрутила военную промышленность на полную мощность, в то время как Запад позволить себе этого не может: в год РФ производит 2,5 миллиона артиллерийских снарядов, параллельно закупая снаряды в Иране и Северной Корее, тогда как Соединённые Штаты производят за тот же период лишь 93 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

The National Interest отмечает неадекватный уровень информированности западного общества касательно самой природы конфликта на Украине. Пик западной помощи Киеву, без которой он в принципе не может сопротивляться, прошёл, и в обозримые месяцы и годы уже не сравнится с тем, что Запад уже поставил Украине. Это вкупе с тем, что указано выше, означает, что возможность приемлемого для Украины мирного урегулирования становится всё более призрачной на фоне растущего преимущества России.

Если события продолжат развиваться так, как они идут сейчас, подытоживают авторы статьи, то положение Украины будет становиться всё более бедственным: Россия готова к затяжному конфликту, между тем время и логистика работают против Киева.

#россия #украина #боевые действия
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