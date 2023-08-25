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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД России исключили возможность приглашения западных стран в БРИКС
Страны должны быть единомышленниками и не гадить друг другу.

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Вчера вечером министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил критерии, по которым принимаются новые члены БРИКС. Среди этих критериев «вес» государства на политической арене, а также его приверженность основным идеям, которым придерживаются другие члены этой организации. На самом деле, критериев больше, и одним из ключевых из них сегодня поделился заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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По словам Рябкова, в основу принятия решения о приглашении того или иного государства в БРИКС лежит взаимное уважение стран-членов организации друг к другу. Под этим в том числе подразумевается неприменение странами БРИКС незаконных ограничительных мер по отношению к другим членам организации. Все текущие и будущие члены БРИКС соответствуют этому критерию.

И именно по этой причине страны Запада не могут быть приглашены в БРИКС. По крайней мере до тех пор, пока не пересмотрят своё поведение. Ни одна из стран БРИКС не должна «гадить» другой стране БРИКС.

Если же страны так называемого западного блока захотят переосмыслить своё будущее, то им придётся в обязательном порядке отказаться от агрессивной политики. В таком случае, добавил Рябков, их заявка на членство в БРИКС будет рассмотрена наравне с другими.

#россия #политика #санкции #экономика #брикс
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