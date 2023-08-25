У Пригожина служба безопасности была едва ли не «круче», чем у Беларуси.

Мы живём во времена, когда самой разной информации каждый день появляется такое большое количество, что в ней легко запутаться, не уяснить ключевые моменты, а также попросту забыть под бесконечным валом новостей. Примерно так произошло с расхожим мнением о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы предоставил Евгению Пригожину после попытки вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» гарантии безопасности, и которые, получается, не были со стороны Лукашенко выполнены.

реклама

На самом деле, конечно, никакой речи о пожизненных гарантиях безопасности Пригожину не шло. В реальности Лукашенко обещал куратору ЧВК «Вагнер» лишь безопасный переезд из России в Беларусь после вооружённого мятежа. И сегодня президент Беларуси это дополнительно прокомментировал. По словам Лукашенко, он, во-первых, и не должен был обеспечивать безопасность Пригожина, а во-вторых, разговора о гарантиях безопасности с ним вообще даже не шло.

Здесь следует отметить, что безопасность Пригожина обеспечивалась непосредственно ЧВК «Вагнер», так что если бизнесмен действительно погиб в авиакатастрофе в Тверской области в среду, в чём многие до сих пор сомневаются, выстраивая конспирологические теории одна нелепее другой, то здесь имеет место либо недоработка «Вагнера», либо открытое предательство в борьбе за власть в самой ЧВК.