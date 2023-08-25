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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко: ядро ЧВК «Вагнер» останется в Беларуси
Также президент Беларуси объяснил, почему происходит демонтаж палаточного лагеря «вагнеровцев».

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В Беларуси останется основной состав, «ядро» ЧВК «Вагнер», с возможностью оперативного доведения его численности до 10 тысяч человек. Данной информацией поделился президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя появляющиеся в Сети сведения о том, что группа якобы покидает страну.

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По словам Лукашенко, полевой лагерь ЧВК «Вагнер» неподалёку от Осиповичей демонтируется по причине того, что столько мест размещения военнослужащих не требуется: значительная часть «вагнеровцев» либо уехали в отпуск, либо решили «жить в стороне». При этом, добавил президент Беларуси, вся информация о «ядре» остаётся, и в случае необходимости численность группировки может быть за считанные дни доведена до десяти тысяч человек.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» перебазировалась в Беларусь после попытки вооружённого мятежа в России в конце июня этого года.

#россия #политика #беларусь #чвк "вагнер" #белоруссия
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