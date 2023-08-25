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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны Восточной Европы требуют от ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины
Все хотят зарабатывать, а не благотворительностью за свой счёт заниматься.

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В рамках так называемой зерновой сделки практически всё украинское зерно оседало в сравнительно благополучных странах Европы, где этим зерном кормили домашнюю скотину, тем самым сдерживая цены на мясные и молочные продукты. Всё бы ничего, но украинского зерна по бросовым ценам в Европе оказалось так много, что местные производители, а ими в основном являются одаренные судьбой плодородными землями страны Восточной Европы, оказались в незавидном положении: затраты на производство зерна у них космические, а продавать зерно приходится по тем же бросовым ценам, которые были фактически демпингованы бесконечными поставками с Украины.

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Несколько месяцев назад в Восточной Европе даже прошли забастовки фермеров, требовавшие запрета на импорт украинского зерна. Добиться своего им удалось: запрет был введён до 15 сентября, но этого фермерам объективно мало, и они требуют продлить запрет как минимум до конца текущего календарного года.

Громче всех в набат бьют Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния, аграрный комплекс которых попал практически в кризисную ситуацию. Как сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, это твёрдая позиция указанных стран, и они будут выступать с данной инициативой на заседании Еврокомиссии.

Причина, по которой ЕС активно импортирует украинское зерно, предельно проста: в европейских странах на фоне безрассудной начатой Еврокомиссией санкционной войны с Россией началась нешуточная инфляция, и ключевой задачей сейчас является сдерживание хотя бы цен на продовольствие. Если этого сделать не удастся, то граждане европейских стран начнут задавать неудобные и правильные вопросы в духе «Почему мы расплачиваемся за вашу неадекватную политику своим благосостоянием?».

#украина #экономика #евросоюз #"зерновая сделка"
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