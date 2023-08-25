Главное, что власти Украины рассказывают про независимость страны.

Мало для кого секрет, что Украина сейчас продолжает оказывать сопротивление российской специальной военной операции исключительно за счёт безмерной помощи со стороны коллективного Запада. Украину накачивают оружием, практически полностью финансируют всю государственную машину страны, а также искусственно поддерживают курс гривны, который даже несмотря на это «проседает» на фоне тотально разрушенной экономики.

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Всего суммарный объём вложений Запада в Украину с февраля 2022 года уже давно перевалил за $100 миллиардов, и сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания правительства напомнил о том, что только с начала текущего, 2023 года, страна получила от стран Запада без малого $30 миллиардов в качестве финансовой помощи, и это без учёта помощи военной.

Представители киевской власти не скрывают, что все надежды держатся только на вере в то, что Запад не прекратит оказывать Украине помощь.

Но чудес, конечно же, не будет, и рано или поздно Запад, которому и так хватает экономических проблем, так или иначе бросит Киев под автобус, и тогда возникнет вопрос: кому, как, чем и в какие сроки на Украине отдавать набранные долги и кредиты. Сейчас пока на Украине эту тяжёлую мысль стараются от себя отгонять, но, как мы понимаем, кредитор обязательно придёт за своим.