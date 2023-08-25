О том, что это за объект, узнавать приходится только из тематических «пабликов».

Чтобы понять масштаб милитаризации Украины, достаточно осознать тот факт, что Россия на протяжении нескольких недель после непродления «зерновой сделки» осуществляла массированные удары по портовой инфраструктуре, использовавшейся в интересах ВСУ. Ещё раз: речь идёт только о портовой инфраструктуре в городах и населённых пунктах, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, и то этот процесс занял несколько недель, периодически вынуждая его возобновлять. Вот и на этой неделе процесс был возобновлён: удары по портовой инфраструктуре Украины наносились сегодня ночью, о чём официально сообщило Минобороны России.

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В подробности российское оборонное ведомство как всегда не вдаётся, однако из общедоступных источников известно, что удары наносились по объектам в городе Черноморск, являющемся пригородом Одессы.

Что было «накрыто» ракетным ударом, также не сообщается, ограничиваясь лишь обобщённой фразой о том, что это была портовая инфраструктура, которая использовалась ВСУ в своих военных целях.