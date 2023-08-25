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Чтобы понять масштаб милитаризации Украины, достаточно осознать тот факт, что Россия на протяжении нескольких недель после непродления «зерновой сделки» осуществляла массированные удары по портовой инфраструктуре, использовавшейся в интересах ВСУ. Ещё раз: речь идёт только о портовой инфраструктуре в городах и населённых пунктах, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, и то этот процесс занял несколько недель, периодически вынуждая его возобновлять. Вот и на этой неделе процесс был возобновлён: удары по портовой инфраструктуре Украины наносились сегодня ночью, о чём официально сообщило Минобороны России.
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В подробности российское оборонное ведомство как всегда не вдаётся, однако из общедоступных источников известно, что удары наносились по объектам в городе Черноморск, являющемся пригородом Одессы.
Что было «накрыто» ракетным ударом, также не сообщается, ограничиваясь лишь обобщённой фразой о том, что это была портовая инфраструктура, которая использовалась ВСУ в своих военных целях.