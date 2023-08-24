А брать негде. Вот такие дела.

О том, что на Украине в ходе боевых действий серьёзно «просела» система противовоздушной обороны, было известно уже давно — из нашумевшей утечки «секретных» данных Пентагона. На сегодняшний день ВСУ стерегут небо за счёт остатков советского наследия, а также за счёт поставок со стороны коллективного Запада. И если Запад может поставлять Киеву хоть какие-то объёмы боеприпасов для систем ПВО, то вот ракеты для «зениток» советского образца остались и производятся только в России. О том, что у Украины сформировался настоящий дефицит ракет для советских систем ПВО, сегодня заявил даже президент Владимир Зеленский.

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Об этом Зеленский заявил в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с Йонасом Гаром Стёре, премьером Норвегии, прибывшим в Киев на празднование дня так называемой независимости Украины. Как отметил Зеленский, Украине для закрытия неба требуются ракеты пусть и не для очень современного, но эффективного советского противовоздушного вооружения.

Зеленский рассчитывает, что государства, у которых в арсеналах ещё остались ракеты для советских систем ПВО, поспособствуют решению этой проблемы.

И хотя в краткосрочной перспективе это может сработать, но фундаментальной проблемы это никак не решает. А проблема для Украины в том, что ракеты производятся только в России, и, соответственно, всё, чем занимается Зеленский, это затягивание конфликта, который закончится предсказуемым результатом.