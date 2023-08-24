Такие последствия устранить — это вам не поле перейти.

Произошедшее в начале июня разрушение плотины Каховской ГЭС вызвало тяжелейшие последствия как экономического, так и социального и экологического характера. Несмотря на то, что эта тема, несмотря на своё значение и масштаб, ушла далеко на десятый план в средствах массовой информации, всё это время процесс ликвидации последствий катастрофы не прекращался ни на минуту. И вот, на сегодняшний день он уже практически полностью завершён, о чём сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам Сальдо, во всех населённых пунктах, которые расположены ниже Каховского водохранилища по течению Днепра, восстановлено энергоснабжение, отремонтированы дороги, налажена связь. На фоне всего этого население начало возвращаться из эвакуации к себе домой. Тем, кто потеряли свои дома, выплачивались компенсации.

Примечательно, что практически завершить процесс устранения последствий прорыва плотины удалось за столь короткий срок. Понятно, что речь идёт о последствиях в основном социального и экологического характера. Плотину в текущих условиях восстановить невозможно, водохранилище, как следствие, тоже, и всё это будет иметь долгосрочные последствия для сельского хозяйства в регионе.