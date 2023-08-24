Западная пресса, хоть и не без сказок о потерях, но признаёт, что в подобном конфликте Москва находится в выигрышном положении.

Семимильными шагами западная пресса, понимая, что так называемое контрнаступление ВСУ увязло и уже вряд ли достигнет хоть каких-то мало-мальски значимых результатов, начинает расщедриваться на материалы, призванные морально подготовить западное общество к неизбежному. Прямые намёки на то, что верх в этом конфликте одерживает отнюдь не Украина, появляются в западных СМИ ежедневно. В частности, британское издание The Telegraph, которое трудно обвинить в пророссийской позиции, заявило, что время не на стороне Украины, в стране заканчивается мобилизационный ресурс, а поставки западной техники, от которых уже почти на 100 % зависит Киев, сокращаются.

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Как пишут авторы статьи, Украина попросту не может сравниться с Россией по мобилизационному ресурсу — его у РФ банально многократно больше — в то время как Запад ни коим реальным образом, если конечно, отбросить в сторону идею о прямой интервенции НАТО, которая закончится концом света для всех, скомпенсировать не может.

«Если Киев не сможет прорвать российские линии обороны сейчас, он может больше никогда этого не добиться. Если у Киева закончатся желающие воевать люди, Запад не сможет помочь», — такой итог подводит статья в The Telegraph.

Впрочем, многие комментаторы под статьёй, которых невозможно уличить в наличии критического мышления, по-прежнему предпочитают зарывать голову в песок и верить в то, что Украина в текущем конфликте одерживает верх. Пройдёт немало времени, прежде чем западный обыватель, которому полтора года скармливали «нужную» информацию об этом конфликте, осознает, что заявления о «победах» Киева были лишь военной пропагандой и выдачей желаемого за действительное.