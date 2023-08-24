«Це богато», считает глава украинской военной разведки.

Когда на Украине то и дело заявляют о радости от передачи пары десятков истребителей F-16, и то, неизвестно, когда это в конечном счёте произойдёт, из поля зрения намеренно исключают два аспекта: масштаб конфликта, а также количество авиации, находящейся в распоряжении ВС РФ. Это количество огромно, о чём сегодня заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По словам Буданова, Россия в конфликте на Украине применяет 436 самолётов разного типа, в том числе 27 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Естественно, без сказок от Буданова о том, сколько авиации Россия потеряла в этом конфликте, не обошлось, но проблема для Киева заключается в том, что при таких «потерях» всё ещё остаётся 436 активно действующих самолётов (только самолётов, без учёта вертолётов, и только на этом направлении), при полном господстве ВКС России в воздухе, угрозу которым составляют разве что ещё оставшиеся у Украины советские и переданные ей с Запада системы противовоздушной обороны.