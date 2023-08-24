И вот это уже подозрительно.

Вчерашняя трагедия с крушением частного самолёта, в результате которого погибли десять человек, одним из которых, согласно списку пассажиров самолёта, был куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сразу же, если предположить, что Пригожин летел на этом самолёте не только «по бумагам», но и физически, стали задаваться справедливые вопросы в духе «Кому это могло быть выгодно?».

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На самом деле, список подозреваемых, учитывая как профессиональную деятельность Пригожина, так и его вопиющие заявления и действия последних нескольких месяцев, столь длинный, что последние, кому хочется завидовать в этом мире, это следователи, которым поручат докопаться до истины в данном резонансном событии.

Понимая, что подозрения вполне закономерно и справедливо ложатся в том числе и на представителей киевского военно-политического руководства — в частности, на Украине неоднократно «обещали», что в России будет происходить много неприятных инцидентов — сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках очередного брифинга по итогам встречи с одним из прибывших в Киев на празднование так называемого дня независимости европейских лидеров заявил, что Украина не имеет отношения к катастрофе самолёта в Тверской области.

По словам Зеленского, «все понимают, кто имеет [к этому] отношение». Таким образом он намекнул на российские спецслужбы, которым, если хорошенько подумать, подобный расклад как раз больше всего невыгоден. Порочная практика отражения своих грехов на других уже довела Украину до того, с чем нам приходится иметь дело сейчас, и за что украинский народ в будущем ещё спросит со своего руководства.