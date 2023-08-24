В их числе Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Аргентина.

На сегодняшний день во вступлении в группу БРИКС заинтересованы свыше двадцати государств Глобального Юга. Принять сразу всех желающих, естественно, не получится — слишком резким будет это изменение — но о волне расширения явно будет объявлено уже сегодня. Перед этим событием главы действующих стран-членов БРИКС уже договорились о принципах расширения организации, и вот, бразильское издание UOL, ссылаясь на соответствующий документ, поделилось с широкой общественностью «инсайдом» о том, какие конкретно страны войдут в БРИКС в самой ближайшей перспективе.

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Их, если верить бразильскому изданию, будет пять, и все — крупные и важные игроки в своих регионах. Речь идёт об Иране, Аргентине, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Египте. Таким образом, первая волна расширения БРИКС затронет те государства, которые первыми изъявили желание вступить в данную экономическую группу и первыми подали соответствующие заявки. В общем, всё по справедливости, что весьма символично, ведь именно на принципах справедливого мироустройства и собираются развивать международные политические и экономические отношения члены БРИКС.

И хотя информация от UOL звучит правдоподобно, важно понимать, что она пока не подтверждена ни одним из реальных участников саммита группы в ЮАР.