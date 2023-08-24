Ракетным авиаударом уничтожены две пусковые установки, одна РЛС и командный пункт.

Несмотря на то, что украинская система ПВО на сегодняшний день сведена к минимуму, угрозу для российской авиации она всё ещё представляет, и дальнейшим выявлением и уничтожением зенитных ракетных комплексов, тем более таких эффективных и проверенных временем, как С-300, продолжают активно заниматься. И вот, несколько часов назад в Сети с подачи военкоров появились кадры поражения целого дивизиона С-300 к северо-востоку от Николаева.

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Согласно опубликованным в тематических «пабликах» в социальных сетях сведениям, удар ракетным вооружением наносился двумя фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34. Всего было выпущено четыре ракеты — по одной на каждую цель. В результате были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300, его радиолокационная станция, а также командный пункт.

Насколько это событие упростит работу российской авиации и повысит процент успешных попаданий крылатыми ракетами, покажет только время. Ясно одно: ПВО у Украины стабильно и регулярно выбивается, и чем дальше — тем сильнее она будет зависеть от поставок западных систем противовоздушной обороны.