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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Очень сложно, тысячи мин: Зеленский о «контрнаступлении» ВСУ
Других проблем у «контрнаступления», видимо, нет, надо обязательно повторять спущенную с Запада одобренную версию.

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Ход так называемого контрнаступления ВСУ на сегодняшний день привёл к игре в поиски виноватых, а также сочинения оправданий, почему всё пошло не по западному плану. Украина винит Запад в недостаточных поставках оружия, Запад Украину — в неспособности перенять «передовой опыт» НАТО. Игра в обвинялки ситуацию никак не решает, поэтому более правильный подход — придумывать объективные причины. На Западе этой причиной стали заминированные российскими войсками в три слоя подступы к своим оборонительным линиям. Этой версии придерживаются в США, Германии, и вот, теперь эту версию озвучивает и президент Украины Владимир Зеленский.

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В рамках пресс-конференции по итогам встречи с новым назначенным в июне этого года премьер-министром Финляндии Петтери Орпо Зеленского попросили дать комментарий касательно «контрнаступления».

Как отметил Зеленский, наступление идёт «очень сложно, тысячи мин». При всём этом Зеленскому докладывают, что продвижение ВСУ идёт: понемногу, по чуть-чуть, но идёт. И данную тенденцию президент Украины считает позитивной.

#россия #украина #боевые действия
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