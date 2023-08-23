А как должно было быть-то? Чай не к инсургентам на Ближний Восток приехала.

Кадры с подбитой российскими войсками на Украине техникой американского, немецкого, французского, польского, британского... в общем, западного производства, облетели весь мир. Тяжелее всего эту информацию переваривают непосредственно западные СМИ, которые сначала выстраивали вокруг этой техники одну иллюзию за другой, а затем, когда иллюзия столкнулась с суровой реальностью настоящего вооружённого конфликта, были вынуждены «менять пластинку». Так, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой сокрушается на тему «медленного и кровавого наступления» ВСУ.

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В статье упоминается, что западная, в данном примере американская техника, которая была передана ВСУ, стала для российской артиллерии, противотанковых средств и ударных вертолётов «лёгкой мишенью», в результате чего украинские войска бросают её и продолжают наступать уже на своих двоих.

При всём этом украинским силам не удаётся добраться даже до первой линии российской обороны, на фоне чего авторы публикации в The Wall Street Journal делают вывод, что «русские не отступят».

На сегодняшний день украинское «контрнаступление» продолжается уже два месяца и девятнадцать дней. К этому моменту Киеву удалось занять несколько сёл/деревень в «серой зоне» линии боевого соприкосновения, и на этом все «успехи» ВСУ, собственно, на данном этапе исчерпываются. В Минобороны России заявляют, что у ВСУ уже практически не осталось доступных для продолжения наступления резервов. Ну, а насколько эти заявления соответствуют действительности, узнаем примерно до второй половины октября, пока проводить наступательные действия ещё можно до начала периода распутицы.