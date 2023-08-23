Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса опечалена тем фактом, что американская техника на Украине стала лёгкой мишенью для ВС РФ
А как должно было быть-то? Чай не к инсургентам на Ближний Восток приехала.

реклама

Кадры с подбитой российскими войсками на Украине техникой американского, немецкого, французского, польского, британского... в общем, западного производства, облетели весь мир. Тяжелее всего эту информацию переваривают непосредственно западные СМИ, которые сначала выстраивали вокруг этой техники одну иллюзию за другой, а затем, когда иллюзия столкнулась с суровой реальностью настоящего вооружённого конфликта, были вынуждены «менять пластинку». Так, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой сокрушается на тему «медленного и кровавого наступления» ВСУ.

реклама

В статье упоминается, что западная, в данном примере американская техника, которая была передана ВСУ, стала для российской артиллерии, противотанковых средств и ударных вертолётов «лёгкой мишенью», в результате чего украинские войска бросают её и продолжают наступать уже на своих двоих.

При всём этом украинским силам не удаётся добраться даже до первой линии российской обороны, на фоне чего авторы публикации в The Wall Street Journal делают вывод, что «русские не отступят».

На сегодняшний день украинское «контрнаступление» продолжается уже два месяца и девятнадцать дней. К этому моменту Киеву удалось занять несколько сёл/деревень в «серой зоне» линии боевого соприкосновения, и на этом все «успехи» ВСУ, собственно, на данном этапе исчерпываются. В Минобороны России заявляют, что у ВСУ уже практически не осталось доступных для продолжения наступления резервов. Ну, а насколько эти заявления соответствуют действительности, узнаем примерно до второй половины октября, пока проводить наступательные действия ещё можно до начала периода распутицы.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Очень сложно, тысячи мин: Зеленский о «контрнаступлении» ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
5
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
140
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
34
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
5
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
29
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
15
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
3
Уникальное озеро Байкал и его секреты
10
Тестирование ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
2

Сейчас обсуждают

Андрей Береза
17:05
Каким надо быть кривожопым, чтоб термуха туда попала
DeepCool выпустила медную пластину для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки AMD Ryzen 7000
CrCoNi
17:04
ты фокус наведи и накорми США в лесу "миксом риска" а то так и будешь в речку срать как дикий зверь
Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» успешно совершила посадку на Луну
Артём Николаев
16:59
Т.е. фокус внимания скатился от соперничества с США, теми, кто "за миску риска работает" и даже "кто в речку срёт, там же купается и хоронит мёртвых" до вот этого? Что дальше? Будет гордость, что мы л...
Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» успешно совершила посадку на Луну
CrCoNi
16:57
Ты прекращай уже сам себя, себе же цитировать. Сходи к врачу, проконсультируйся, у тебя явные проблемы.
Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» успешно совершила посадку на Луну
Артём Николаев
16:55
Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» успешно совершила посадку на Луну
CrCoNi
16:53
а ты попробуй трусы не через голову надевать, глядишь удобство появится
Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» успешно совершила посадку на Луну
swr5
16:52
Про Киев он тоже потом так скажет?
Арестович назвал Бахмут грудой щебёнки и заявил о том, что не видит смысла борьбы за этот город
Fetaminaza
16:51
запретить ход суден по проливу? это тех которые для лежачих? или судов? fuckinjack чукча?
Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Megagad
16:50
"И загрузка оного показывает на интенсивность передачи данных. Не важно включены разные финтифлюшки или нет." Не спорю. НО - вы попутали тёплое и мягкое. РеБАР позволяет использовать оперативку как ви...
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
CrCoNi
16:49
Для тебя да. Сколько тебе заплатили в СБУ когда ты свою маму сдал? Бизьнисьмэнь
В США несут издержки из-за зависимости от ядерного топлива из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем