В день по кружке — за месяц будет бочонок.

Хотя на карте это практически незаметно, но ВС РФ потихоньку, методично осуществляют продвижение на Купянском направлении линии боевого соприкосновения. Об успехах на данном направлении Минобороны отчитывается практически ежедневно, и вот, сегодня сообщило о том, что в результате наступления в районе Ольшаны ВС РФ овладели одним опорным пунктом и двумя наблюдательными постами.

реклама

ВСУ при этом оказывают сопротивление, в результате которого потеряли четыре артиллерийских орудия, один миномётный расчёт, один пункт боепитания, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Отметим, что угроза для украинских населённых пунктов на этом направлении отнюдь не иллюзорная: были эвакуированы десятки поселений. Цель ВС РФ на этом направлении не оглашается, и спекулировать на эту тему, не имея даже доли достоверной информации, нет смысла.