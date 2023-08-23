реклама
Хотя на карте это практически незаметно, но ВС РФ потихоньку, методично осуществляют продвижение на Купянском направлении линии боевого соприкосновения. Об успехах на данном направлении Минобороны отчитывается практически ежедневно, и вот, сегодня сообщило о том, что в результате наступления в районе Ольшаны ВС РФ овладели одним опорным пунктом и двумя наблюдательными постами.
реклама
ВСУ при этом оказывают сопротивление, в результате которого потеряли четыре артиллерийских орудия, один миномётный расчёт, один пункт боепитания, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Отметим, что угроза для украинских населённых пунктов на этом направлении отнюдь не иллюзорная: были эвакуированы десятки поселений. Цель ВС РФ на этом направлении не оглашается, и спекулировать на эту тему, не имея даже доли достоверной информации, нет смысла.