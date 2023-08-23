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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский журналист Такер Карлсон: Почти всё, что СМИ говорили о конфликте на Украине — ложь
И не просто ложь, а худший её вариант: переворачивание фактов с ног на голову.

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Поборников правды в западной прессе не так много, как этого бы хотелось. Так называемые «масс медиа» заняты отработкой спущенной им «сверху» информационной «повестки», подразумевающей рассказывание сказок об «успехах» ВСУ и «постоянных провалах» ВС РФ. Всё больше людей склоняются к независимым журналистам, освещающим текущие мировые события, в том числе и конфликт на Украине, в ином, реалистичном свете. Одним из таких журналистов является Такер Карлсон, который после ухода с канала Fox News ведёт своё ставшее многократно более популярным шоу, но уже на площадке Twitter в рамках эксклюзивного договора.

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С конца весны и по сегодняшний день Карлсон подготовил уже восемнадцать выпусков своей передачи, и темой крайнего выпуска, как вы уже поняли по заголовку данного материала и его вступлению, стали боевые действия на Украине. Свежий выпуск своей передачи Карлсон начал с обвинения американских СМИ в том, что практически всё, что они вещают о конфликте на Украине — это ложь.

«Практически всё, что NBC News и The New York Times рассказывали вам о войне на Украине — ложь. “Российская армия некомпетентна!”, они утверждают, “Украина — это демократия!”, “Владимир Путин — это Гитлер, и он пытается завоевать мир! К счастью, украинцы побеждают”. Ничто из этого не является правдой, каждое заявление ложно. Особенно последнее. Украинская армия не побеждает. По правде, она терпит чудовищное поражение. Украина уничтожается, её население выбивается в неравных боях с технологически превосходящим её противником или рассеивается миллионами по всему земному шару в качестве беженцев», — начал новый выпуск своей передачи Карлсон.

«У Украины заканчиваются солдаты. Когда это произойдёт, возникнет неизбежный вопрос: кто их заменит? Если украинцы не могут одолеть Путина, кто сможет? Ответ, конечно же, будет «Мы». Американские войска будут сражаться с Россией в Восточной Европе, это наиболее вероятный сценарий, и он развивается, исходя из предположения, что «мы победим». Но победим ли мы?», — продолжил Карлсон.

Дальше журналист переключился в формат интервью с Дугласом Макгрегором, полковником армии США в отставке, занимавшим в период президентства Трампа должность советника Пентагона. По мнению Макгрегора, США находятся в опасной ситуации, и если эскалация конфликта на Украине зайдёт слишком далеко, то последствия для Америки будут катастрофическими.

Беседа Карлсона с Макгрегором продолжалась около пятидесяти минут, в рамках которых обсуждались опасности эскалации конфликта на Украине, а также причины, по которым эти боевые действия необходимо закончить как можно скорее. Ключевой причиной, конечно же, является сама украинская государственность, а также чудовищные потери, которые несёт Украина в этом, как считают участники выпуска, неравном бою.

К сожалению, действующая американская администрация эти голоса не слышит. В Киеве же всё вышеперечисленное будто бы вовсе не считают за проблемы. Как итог, реальный переговорный процесс не ведётся. Всё это, как справедливо считает Макгрегор, вынуждает Россию продолжать операцию, которую она с радостью бы завершила дипломатическим способом. При условии безоговорочного выполнения всех своих требований, естественно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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