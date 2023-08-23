Что с Суровикиным, досконально неизвестно.

Вчера вечером в Сеть была вброшена информация о том, что генерал армии Сергей Суровикин, которого, к слову, после попытки вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным не видно в публичном поле, снят с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Сегодня тема получила развитие: как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «информированный источник», вместо Суровикина временно исполняющим обязанности главкома ВКС России назначен генерал Виктор Афзалов.

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Как уточняет новостное агентство, Афзалов уже исполнял обязанности главкома Воздушно-космическими силами — в период, когда Суровикин занимал должность командующего группировкой войск ВС РФ в зоне специальной военной операцией.

По неподтверждённым сведениям, Суровикин «перешёл на другую работу», а сейчас пребывает «в краткосрочном отпуске».

Повторяем: информация неподтверждённая — в Минобороны России её не комментировали. Слухи ходят самые разные. В любом случае, делать выводы из произошедшего, будучи простыми обывателями, не посвящёнными в реальные причины тех или иных принимаемых кадровых решений (а вся полнота картинки есть только у командования армией и специальных служб), это в высшей степени нелепо, так что заниматься этим мы в редакции точно не станем.